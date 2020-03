Hoe zou het zijn met... Benjamin Mokulu

Benjamin Mokulu heeft er al een opvallende carrière opzitten. De Belgisch-Congolese aanvaller speelde in het verleden in de Belgische competitie en nog niet zo lang geleden trainde hij zelfs samen met Cristiano Ronaldo.

Benjamin Mokulu speelde bij de jeugd van FC Brüssel en daar begon hij ook zijn profcarrière. Hij werd uitgeleend aan Union Saint Gilloise en in 2008 ging hij bij KV Oostende voetballen. Daar scoorde hij 19 doelpunten in 45 wedstrijden en in 2010 leverde het hem een transfer naar Sporting Lokeren op.

Bij de Waaslanders zou hij een belangrijke speler worden met 20 doelpunten en 17 assists in 114 wedstrijden, maar in 2013 zouden de gemoederen tussen de speler en de club hoog oplopen. Mokulu zou zijn contract bij Sporting Lokeren namelijk verbreken met de wet van '78. Toch kan Lokeren nog een transfersom ontvangen, want de ploeg kwam tot een deal kon met KV Mechelen.

Italië

Bij KV Mechelen loopt het niet zoals Mokulu had gehoopt en na een jaar werd hij uitgeleend aan het Italiaanse Bastia. Hij vond zijn draai in de Italië en het seizoen daarna besloot KV Mechelen hem te verkopen aan Avellino.

Hij speelde de voorbije jaren ook nog bij Frosinone, Cremonese en Carpi. In 2018 maakte hij echter een opvallende transfer van Carpi naar de U23 van Juventus. Hij zou de jongeren mee begeleiden en hij trainde zelfs samen met Cristiano Ronaldo.

Nu speelt Mokulu in de Serie C bij Ravenna. Hij wordt uigeleend door Padova, een ploeg uit de Serie B. Hij zit dit seizoen aan 3 doelpunten in 22 wedstrijden.