Genks goudhaantje is exponent van gouden lichting: "Als geen vijf jongens van de bovenbouw ooit basisspeler worden, weet ik het echt niet meer"

Thibault Courtois en Kevin De Bruyne zijn de laatste echt grote toppers die KRC Genk heeft afgeleverd voor het Belgische voetbal. Misschien krijgen de twee Rode Duivels wel binnenkort opvolging, want volgens Koen Daerden zit er nog wat aan te komen.

In de wedstrijd op KV Oostende dook er plots een verrassende naam op. Luca Oyen, zoon van ex-Rode Duivel Davy Oyen, was opgenomen door Genk-coach Wolf. Dat is geen toeval, want de amper zeventienjarige aanvallende middenvelder maakte al indruk met Genk in de Youth League.

Intelligentie & loopvermogen

Koen Daerden, de technisch directeur van de jeugd, is lovend over Oyen: "Zijn grote kwaliteit is: hij maakt voetbal simpel", zegt hij in Sport/voetbalmagazine. "In alles wat hij doet, zit een idee, en meestal maakt Luca op het veld de juist keuzes."

"Hij heeft al als 10 gespeeld, maar kan ook als 9,8 en zelfs 11. Fysiek moet hij nog aan kracht winnen, maar gemiddeld legt hij elf à twaalf kilometer per wedstrijd af. Er zijn veel nummers tien die een pak minder lopen."

Gouden lichting

Oyen is niet de enigste van zijn generatie waar iets van verwacht wordt: "Voor het seizoen, heb ik gezegd dat, als er van deze lichting in de bovenbouw, geen vijf jongens ooit basisspeler worden van KRC Genk, ik het echt niet weet", besluit een hoopvolle Daerden.