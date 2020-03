Ricardo Sa Pinto heeft twee aanbiedingen ontvangen: "Ik wil doorgaan omdat ik al geweldige dingen heb bereikt"

De Portugese coach werd in december ontslagen bij Sporting Braga. Momenteel zit hij zonder job, maar hij zou wel twee aanbiedingen ontvangen hebben.

Toch had hij op relatief korte tijd goede resultaten behaald met de club waar hij zich afgelopen zomer bij aansloot. In een interview met Mundo Deportivo gaf hij, opgesloten in zijn huis met zijn twee dochters, meer uitleg: "Ik begrijp die beslissing nog steeds niet. We hebben het record van de club in de Europa League gebroken, tien wedstrijden zonder nederlaag, en we waren de beste ploeg in de groepsfase. We zaten ook in de halve finale van de beker. In de competitie stonden we echter niet op de plaats waar we gehoopt hadden. Maar het is niet makkelijk om elke drie dagen te spelen."

De ex-trainer van Standard, die momenteel werkloos is, zou onlangs twee aanbiedingen ontvangen hebben: "Ik heb een aanbieding ontvangen van een Europese club en een andere aanbieding van een club uit de Perzische Golf. Ik wil blijven coachen omdat ik een aantal mooie dingen heb bereikt: een tweede plaats in het kampioenschap met Standard Luik en de Belgische beker.