🎥 Geen bekerfinale, maar Clement heeft toch reden om te vieren vandaag

Ondanks dat het voetbal al even (en nog even) stilligt in België, hebben ze ten huize Philippe Clement toch iets te vieren. De coach van Club Brugge blaast zondag 46 kaarsjes uit.

Philippe Clement heeft zich in 2,5 jaar tijd opgewerkt tot één van de beste Belgische trainers. Na jaren assistent te zijn van Preud'homme bij Club Brugge, greep hij bij Waasland-Beveren zijn kans als hoofdcoach. Dat ging zo goed, dat Racing Genk hem na een half jaar al ging halen. Anderhalf jaar later werd Clement met Racing Genk landskampioen en verliet hij de Limburgers voor Club Brugge. Zijn huidige werkgever zet Clement nu in de bloemetjes met een videocompilatie waarin we een nuchtere en met momenten ook grappige Clement zien, maar oordeel vooral zelf: "Boys, is er geen muziek misschien?" 🎶

Onze coach is vandaag jarig! Wat wensen jullie hem toe? 😍🎉 pic.twitter.com/4rF66RqKJw — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 22, 2020