Geboren na 2000: Anderlecht en Cercle Brugge stelden veruit de meeste youngsters op, 3 clubs deden het zonder

Steeds meer en meer spelers die in het nieuwe millennium zijn geboren maken hun opwachting op het hoogste niveau in België. We bekeken per club hoeveel spelers ze in de reguliere competitie hebben ingezet die geboren zijn op 1 januari 2000 of later.

Anderlecht en Cercle Brugge stelden respectievelijk acht en zeven verschillende 'millennials' op. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de overige ploegen. Charleroi, Kortrijk en Waasland-Beveren maakten zelfs geen gebruik van zulke youngsters. We hielden alleen rekening met matchen in de Jupiler Pro League. Spelers die dus alleen in de Champions League, de Croky Cup of de Supercup actief waren en niet in de JPL staan niet in dit overzicht. 8 - Anderlecht: Kana, Sardella, El Kababri, Lutonda, Verschaeren, El Hadj, Doku, Colassin 7 - Cercle Brugge: Panzo, Biancone, Cassaert, Dekuyper, Deuro, Deman, Foster 4 - Club brugge: Kossounou, Van Der Brempt, De Ketelaere, Openda 4 - STVV: Durkin, Masoudi, Van Dessel, Colidio 3 - Zulte Waregem: Pletinckx, Van Hecke, De Smet 3 - Genk: Vandevoordt, Nygren, Limbombe 2 - Gent: David, Mbayo 2 - Mechelen: Bouzian, Vranckx 2 - Eupen: Keita, N’Dri 2 - Oostende: Ndenbe, Palaversa 1 - Antwerp: Quirynen 1 - Standard: Raskin 1 - Moeskroen: Atteri 0: Charleroi, Kortrijk en Waasland-Beveren