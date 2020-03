🎥 Schuilt er een drummer in Christian Kabasele?

De tweevoudige Rode Duivel ruilde in 2016 Racing Genk voor Watford. Hij heeft er ook dit jaar een basisplaats en kwam al 23 keer in actie voor The Hornets.

De centrale verdediger deelde een filmpje op Twitter waarin hij op het speelgoed van zijn kindjes tokkelt. Zoekt er nog een groepje een nieuwe drummer?

🚨🚨🚨 I decide to start a new activity while I MUST stay at home 😅 Share what you are doing while at home and be part of the @adidas #hometeam pic.twitter.com/YcsOT3Cd36