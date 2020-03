Onenigheid over loonafstand binnen spelersgroep van Standard

In navolging van Anderlecht is er ook bij Standard beslist dat de spelers een deel van hun loon afstaan. Maar niet iedereen is daar even gelukkig mee.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Standard de spelers evenveel betalen als dat ze zouden verdienen als technisch werkloze. Daarnaast wordt er een bepaald bedrag aan de Luikse ziekenhuizen geschonken. Het voorstel werd maandag gelanceerd en gesteund door het grootste deel van de Luikse kleedkamer, maar een aantal spelers zou zich gedwongen voelen en betreurt dat er geen grondig overleg aan vooraf ging. De maatregel zou gelden tot de groepstrainingen worden hervat. Wanneer er opnieuw mag getraind worden is nog erg onduidelijk. Mogelijk komt daar woensdag meer duidelijkheid over.