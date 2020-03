🎥 Club van Sander Berge waarschuwt met origineel filmpje voor besmettingsgevaar coronavirus

Ook Sheffield United deed dinsdagavond zijn duit in het zakje. Het legde de besmettelijkheid uit aan de hand van een doelpunt.

Elke persoon die besmet is met het virus geeft (‘will pass’ in het Engels) het gemiddeld door aan drie anderen. Na negen stappen (of passes) raken er op die manier 19.683 mensen besmet.

Thuisblijven als het even kan, is dus de boodschap.

On average, 1 person with COVID-19 will pass it to 3 other people.



If this happens 9️⃣ times, a total of 19,683 people will be infected.



Stay at home. Help the NHS. Save lives. pic.twitter.com/tEDeYHnqBE