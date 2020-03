OFICIEEL: Deal met Eleven over tv-rechten is rond

De Raad van Bestuur van de Pro League hield woensdagvoormiddag haar wekelijkse 'conference call'. Onder meer de tv-rechten stonden op de agenda.

De 24 profclubs keurden de deal met Eleven over de rechten én de verdeelsleutel unaniem goed. Het gaat over de periode 2020-2024.

AA Gent en -vooral- Antwerp lagen even dwars over de verdeelsleutel, maar die problemen zijn nu dus definitief van de baan. Eleven legt iets meer dan honderd miljoen euro per seizoen op tafel voor de rechten.