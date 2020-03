Op naar collectieve technische werkloosheid onder eersteklassers? 'K11 stuit op tegenkanting van G5'

De spelers van Anderlecht staan een deel van hun loon af, de spelers van Standard doen (onder lichte druk) hetzelfde. Clubs zijn op zoek naar oplossingen om hun verlies aan inkomsten te compenseren. Zullen straks alle eersteklassers hun spelers op technische werkloosheid zetten?

Dat is een van de thema's die woensdag op de vergaderagenda zullen staan op de raad van bestuur van de Pro League. Het Laatste Nieuws polste bij de eersteklassers hoe zij tegenover collectieve technische werkloosheid staan en de reacties waren verdeeld.

Bij de elf 'kleinere clubs' (de K11) vindt de meerderheid zo'n collectieve beslissing een goed idee. Zo zien ze hun kosten fel afnemen. Anderzijds hebben spelers dan ook minder verplichtingen tegenover hun club. Trainen is niet langer verplicht en er kan met andere clubs worden gepraat over een transfer. Of ze kunnen zelf teruggrijpen naar een juridisch instrument: bijvoorbeeld de Wet van '78.

Antwerp is een van de K11-clubs die niet achter het collectieve werkloosheid staat. Ook de G5 is daar niet voor te vinden. Club Brugge en Gent blijven de lonen betalen. Anderlecht en Standard betalen een deel uit.