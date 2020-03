🎥 Geen voetbal meer? Dit Wit-Russische doelpunt op zondag 29 maart 2020 moet je gezien hebben: BOEM!

Geen voetbal op zondag? Toch wel! Zelfs in het midden van de coronacrisis zijn er nog landen waar er gevoetbald wordt.

In Wit-Rusland stonden twee wedstrijden op het programma op zondag. In het Stadyen Dynama in Minsk won Isloch met 1-0 van Smolevichy. Yansane zorgde voor het winnende doelpunt.

🇦🇲 Gegam Kadimian (Nioman Grodno) vs Witebsk.



Ale siadło.pic.twitter.com/xz7UqFJScU — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) March 29, 2020

Neman Grodno van zijn kant won met 2-0 van Vitebsk in een boeiend duel, inclusief lekker doelpunt. Minsk pakte bij de vrouwen dan weer de Wit-Russische Supercup met een 5-0 overwinning tegen Zorka-Bdu.

Nicaragua

Ook in Nicaragua stonden nog drie wedstrijden op het programma op zondag overigens. Managua, Real Esteli en Real Madriz waren de overwinnaars van de dag.