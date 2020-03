Eindelijk doorbraak in competitiedossier? 'Rechtenhouder eist zijn geld terug!'

Is er een extra reden waarom de Pro League de competitie niet definitief stopzet? Daar lijkt het nu wel op. Eén van de rechtenhouders zou immers zijn geld terugeisen als de competitie niet op de normale manier eindigt. Het zou gaan om zo'n 20 miljoen euro.

Volgens Het Belang van Limburg heeft een nog niet gekende rechtenhouder een brief gestuurd naar de Pro League om te laten weten dat ze hun geld terugeisen als de competitie definitief wordt stilgelegd. Eerder gaven 17 van de 24 profclubs al aan dat ze willen dat de competitie nu stopt, maar daar kan nu wel eens een kentering in komen. Het zou gaan om zo'n 20 miljoen euro.

Overmacht

Die laatste schijf van 20 miljoen euro is gegarandeerd aan de Pro League en wordt ook doorbetaald als de competitie niet door kan gaan vanwege overmacht. Maar daar knelt het schoentje momenteel: voorlopig kan er niet gevoetbald worden tot eind april, maar daarna is er van overmacht (nog) geen sprake. Als de Pro League nu beslist om de competitie stop te zetten, wordt die 20 miljoen euro door hun neus geboord.

Als de UEFA dus beslist om de competities opnieuw te hervatten in juni of juli, al is het achter gesloten deuren, is er geen sprake meer van overmacht.

Coucke vs de rest

De afgelopen dagen leken de verschillende ploegen op ramkoers te liggen met elkaar. Vooral Anderlecht-voorzitter Marc Coucke zou voorstander zijn om de competitie uit te spelen, desnoods tot in juli. Club Brugge, AA Gent en veel kleine clubs wilden dan weer dat de competitie beëindigd zou worden. Mogelijk werpt dit dossier nieuw licht op de zaak.

De rechtenhouders van de Belgische competitie zijn Voo, Proximus en Telenet. Die eerste twee wilden niet reageren op het bericht, Telenet "is de opties aan het bekijken, dit is voer volgens journalisten", volgens HbvL.