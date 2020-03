Geen geld en... geen spelers meer! Maar liefst 16 (!) spelers gaan Oostende verlaten

Het zijn onzekere tijden voor KV Oostende. De kustploeg bengelt op het randje van het bankroet. En als er dan toch een investeerder gevonden wordt moet er een volledig nieuwe kern worden samengesteld.

Het is normaliter drukker dan ooit in de zomer in de Koningin der Badsteden, maar in de Versluys Arena zal het rustig zijn. Het Laatste Nieuws weet dat er maar liefst zestien spelers hun koffers pakken.

Frank Dierckens is momenteel niet bezig met de spelersgroep voor volgend seizoen. De voorzitter van de Kustboys stelt alles in het werk om een overnemer te vinden en de licentie binnen te halen.

De opties in de contracten van William Dutoit, Goran Milovic, Renato Neto, Ronald Vargas en Joseph Akpala worden niet verlengd. Daarnaast zijn Nicolas Lombaerts, Michiel Jonckheere, Yaya Sané en Logan Ndendo sowieso transfervrij. Voor Hasan Özkan is er sowieso geen plaats meer.`

Huurlingenleger

En dan ziet KVO nog een leger aan huurlingen vertrekken. Boubacar Sanneh, Ante Palaversa, Louis Verstraete, Amadou Sagna, Adame Niane en Idrissa Sylla keren terug naar respectievelijk RSC Anderlecht, Manchester City, Antwerp FC, Club Brugge, Sporting Charleroi en Zulte Waregem.