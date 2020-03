De Petter na zware beslissing: "Ik ben niet de speler die op één been ergens wil aanmodderen"

Steven De Petter hangt de voetbalschoenen aan de haak. De 34-jarige middenvelder van STVV zag geen einde meer aan de blessuretunnel waar hij sinds eind vorig seizoen inzat. Een zware enkelblessure brak uiteindelijk de carrière van één van de laatste 'Flandriens' in het profvoetbal af.

De Petter was er nog ééntje van 'de oude stempel'. Als de mouwen moesten opgestroopt worden, stond hij op de eerste rij. Zijn carrière begon in 2002 bij FC Dender en bracht hem via Westerlo en KV Mechelen naar STVV. 18 jaar profvoetbal, dat mag gezien worden.

"Bij de looptesten vorig seizoen had de medische staf me nochtans gezegd dat er nog twee-drie jaar profvoetbal in mij zat, gezien de waardes die ik liet optekenen", zucht hij. "Maar ja, ik ben twee keer geopereerd geweest aan die enkel en ze spraken van een derde keer. Ik ben een tweede opinie gaan vragen in Amsterdam en daar hebben ze me aangeraden te stoppen."

Ik ben tevreden met wat ik mogen beleven heb

"Ik ben ook niet de speler die op één been ergens wil gaan aanmodderen. Ik moet voelen dat ik over al mijn mogelijkheden beschik. Op de duur pakte ik al die zorgen mee naar huis. Het is niet de manier waarop ik afscheid wilde nemen, maar ik ben tevreden met wat ik mogen beleven heb!"

Maar zelfs in het dagdagelijkse leven voelt hij momenteel nog pijn. "Als ik 's morgens opsta, weet ik dat ik de juiste beslissing genomen heb. Ik had met mijn vrouw en kinderen al een tijdje geleden overlegd. Dit is niet iets wat je alleen beslist, want zij hebben al zo lang in functie van mijn carrière geleefd. In totaal wisten nog geen tien mensen ervan."

Ik ga nooit vergeten hoe de mensen van STVV me gesteund hebben

Toch bracht de beslissing moeilijke momenten met zich mee. "Vooral mijn zoontje heeft het er moeilijk mee", knikt De Petter. "Vandaag, toen de beslissing bekend werd, heeft hij geweend. Hij volgde alles hé. Hij zag me liever niet stoppen, maar hopelijk heb ik snel iets anders, dan kan hij het beter plaatsen."

Maar wat brengt de toekomst voor Steven De Petter? Iets in het voetbal? "Ik laat alles op me afkomen. Maar ja, iets in het voetbal zou me natuurlijk wel iets zeggen, want het is toch lang mijn wereld geweest. Er hebben al een paar mensen geïnformeerd wat ik ging doen, maar eerst alles correct regelen met STVV. Ik ga nooit vergeten hoe zij me gesteund hebben het laatste jaar. Dan is het ook niet meer dan correct dat ik met hen eerst rond tafel ga zitten."