Dure middenvelder bevestigt zelf: "Ik heb een aanbieding van Club Brugge"

Club Brugge is al aan het zoeken naar versterking voor volgend seizoen. Daarbij zijn ze blijkbaar uitgekomen in Argentinië. Daar loopt bij Argentinos Juniors een interessante defensieve middenvelder rond.

Vera is echter geen goedkope optie. Hij zou om en bij de tien miljoen euro kosten. In gesprek met Ty Sports bevestigde hij wel de interesse van de Belgische topploeg. "Ik kreeg al verschillende aanbiedingen uit de MLS, maar ook van Club Brugge. Maar ik ga niet te snel beslissen. Iedereen raadt me aan om mijn tijd te nemen", aldus de 20-jarige Argentijn.

Hij wil zich zelf echter wel wagen aan een Europees avontuur. "Mijn bedoeling is om ooit voor Barcelona of Real Madrid te spelen. Ik wil de sprong dus wel wagen."