Jonckheere vertrekt, maar zal Oostende altijd in het hart houden: "Ik kan me niet voorstellen dat Coucke de club failliet zal laten gaan"

Na negen jaar trekt Michiel Jonckheere straks de deur bij KV Oostende achter zich dicht. De middenvelder tekende bij KV Kortrijk en wil er daar nog een paar mooie seizoenen aanbreien. "Het liefst had ik mijn carrière bij KVO afgesloten", zegt hij nu.

"Maar mijn contract loopt deze zomer af en door de onduidelijkheid over de overname kunnen ze me op dit moment geen nieuw aanbieden. Ik heb enkele weken gewacht, maar besliste eind januari toch in te gaan op een voorstel van twee jaar van KV Kortrijk. Ik ben dertig en heb een zoon van een jaar. Dan moet je een rationele keuze maken en mag je geen emoties laten meespelen", vertelde hij aan HLN.

Maar hij zal altijd een KVO-hart houden. "Ook al ga ik weg, ik ben er zeker van dat Oostende niet zal verdwijnen. Marc Coucke is een zakenman die hard kan onderhandelen, maar ik kan me niet voorstellen dat hij de club failliet zal laten gaan. Alle partijen moeten de verwijten die er nu zijn aan de kant laten. De supporters verdienen het dat er een oplossing komt, want zij zijn nooit negatief geweest en zijn de club altijd blijven steunen.”