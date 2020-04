Bornauw noemt één speler van Anderlecht die het kan maken in de Bundesliga en blikt terug op het paars-witte seizoen: "Dat verdienden ze echt"

Sebastiaan Bornauw ruilde afgelopen zomer Anderlecht voor FC Köln. De Belgische jeugdinternational had het nu in een gesprek met Eleven over zijn ex-club.

Op de vraag welke speler van Anderlecht zou kunnen slagen in de Bundesliga, hoefde hij niet lang na te denken. “Jéremy Doku! Met zijn snelheid... voor een jongen van achttien (Doku wordt pas eind mei achttien, red) is hij ook fysiek heel sterk. Ik denk dat een land als Duitsland hem ook op mentaal vlak veel zou kunnen bijbrengen. Hij zou hier zeker kunnen slagen.” “Ik heb het seizoen van Anderlecht vrij goed kunnen volgen. We speelden vrij vaak op hetzelfde moment, maar wanneer het kon heb ik live gekeken.” “Het was geen topseizoen voor Anderlecht, maar naar het einde toe maakte het toch veel progressie. Iedereen had misschien verwacht dat het sneller ging gaan, maar ik ben toch blij dat het op het einde beter ging. Want dat verdienen ze echt.” Onze



👉 Onze @mvanvaerenbergh belde voor "FC Köln day" via Skype met Sebastiaan Bornauw , een van de Belgische revelaties in de Bundesliga ! 🐐📲 pic.twitter.com/TN5xCuLoIR https://t.co/nb47zLv8AK — Koen Frans (@koenfrans) April 6, 2020