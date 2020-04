Jess Thorup spreekt duidelijke woorden: "Angst gevaarlijker dan het virus" en "Fans zolang niet mogen zien voelt vreemd aan"

De lockdown door de coronacrisis hakt er bij vele mensen stevig op in. Ook voor Jess Thorup is het dezer dagen niet makkelijk. "Mijn vrouw keerde terug naar Denemarken voor de kinderen, ik mis mijn familie het meest."

De coach van AA Gent is momenteel heel veel beelden en wedstrijden aan het bekijken met oog op volgend seizoen vanuit een appartement in Gent: "Meestal ben ik op het oefencomplex", aldus Thorup in Het Laatste Nieuws.

Angst overwinnen

"Ik werk nog steeds en geef videotraining in kleine groepjes, zodat de spelers in vorm blijven. Af en toe komen ze eens naar de club en geef ik ze een individuele training, met alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen uiteraard."

"Ik vraag me af wanneer we opnieuw zullen kunnen voetballen. Voetbal is mijn leven, de fans zolang niet kunnen zien voelt vreemd aan", beseft de oefenmeester van KAA Gent. "Erger dan het virus zelf is de angst die momenteel leeft. We moeten de angst overwinnen, na het virus wacht ons nog een mooie toekomst."