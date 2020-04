Van Eetvelt doet krasse uitspraken: "Reactie UEFA stond in sterren geschreven" en "Coucke zal nooit goed kunnen doen"

De conference call tussen CEO Karel Van Eetvelt en centrale verdediger Vincent Kompany die RSC Anderlecht op zijn webstek aanbood? Die zal nog wel even nazinderen.

Naast het plan van de CEO om de Europese gelden van de Belgische teams de komende seizoenen te verdelen onder alle Belgische clubs werd er nog wel een en ander gezegd.

"De vergadering vorige week? Marc Coucke en Vincent Mannaert zouden blijkbaar naar elkaar hebben geroepen", aldus Van Eetvelt.

Reactie UEFA in sterren geschreven?

"De visie van Anderlecht was duidelijk: we wilden geen overhaaste beslissing. De reactie van de UEFA stond in de sterren geschreven, de Pro League had een hoop gedoe kunnen vermijden door eerst grondig het huiswerk te doen."

Want Anderlecht komt er nu volgens Van Eetvelt slechter uit dan nodig: "Het stoort me dat het nu lijkt dat wij koste wat het kost wilde verder voetballen. We wilden er de stekker niet als eerste uittrekken gewoon. Marc Coucke? Het lijkt erop dat hij op korte termijn nooit goed zal kunnen doen als voorzitter van Anderlecht."