KV Oostende grijpt naast licentie, stapt naar het BAS én vecht de licentie van Anderlecht aan

Oostende heeft slecht nieuws gekregen van de licentiecommissie, maar daar had het zich al aan verwacht. De kustploeg gaat voor een tweede zit voor het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS).

KV Oostende wist dat het naast de licentie ging grijpen. De kustploeg rekende op de overname van PMG, maar de Amerikaanse groep trok zich terug nadat het geen akkoord vond met Marc Coucke over de over te nemen schulden.

De club blijft verder zoeken naar een oplossing en trekt daarvoor naar het BAS. Dat doet ten laatste op 10 mei een uitspraak. KVO sluit zich ook aan bij Virton, dat de legaliteit van het licentiereglement in twijfel trekt.

Beroep tegen licentie van Anderlecht

"KVO heeft tijdens de zitting van de licentiecommissie uitdrukkelijk verzocht om te oordelen over de verbondenheid van Marc Coucke met onze club. KVO betreurt dan ook ten zeerste dat de Licentiecommissie stelt dat de vraag over de verbondenheid van Marc Coucke niet relevant is in het dossier van KVO", legde de club uit op de eigen webstek.

De club zal daarom verzet aantekenen tegen de licentie van Anderlecht.