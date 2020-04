Geen voetbal op 8 april, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Zwarte dag in PO1 voor Club Brugge, majestueuze slalom van Hazard en Real bibbert op weg naar 'la décima'

Ook op woensdag 8 april geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren enkele belangrijke momenten van 8 april doorheen de recente voetbalgeschiedenis?

8 april 2019

Eden Hazard was aan zijn laatste seizoen bezig voor Chelsea. De Blues kroonden zich tot de best of the rest achter Liverpool en Manchester City, die ongenaakbaar waren vorig seizoen.

Tegen West Ham dribbelde hij zich een weg recht door het centrum, alsof de tegenstanders trainingskegeltjes waren. Een fantastisch moment van Eden Hazard in zijn afscheidsseizoen bij Chelsea.

8 april 2017

2017 was het laatste jaar waarin Anderlecht de titel pakte. Club Brugge had bij de start van de play-offs geen onmogelijke achterstand op paars-wit, maar door en desastreuze start mocht het de titeldromen al snel opbergen. Op 8 april, een week na een 2-1 nederlaag in Gent, kwam club thuis niet verder dan een 1-1 tegen Charleroi.

8 april 2014

"Hapje", dachten ze bij Real Madrid toen ze in het Signal Iduna Park stonden voor de terugwedstrijd tegen Borussia Dortmund. De heenmatch werd immers met 3-0 gewonnen. Maar een hapje werd het allerminst. Reus had na 37 minuten al twee keer gepakt en voor Real Madrid was het nog bibberen tot aan het laatste fluitsignaal.

'De Koninklijke' pakte dat jaar wel la Décima de tiende Champions League uit het bestaan van de club. Er leek wel een vloek op te rusten, want de vorige eindzege dateerde al van 2002, toen Zidane in de finale uitpakte met zijn magistrale volley.

8 april 2012

Opnieuw een dag om snel te vergeten voor Club Brugge. Blauw-zwart probeerde Anderlecht op te jagen in de titelstrijd, maar op de tweede speeldag liet het een steek vallen. Ernest Nfor en Pablo Chavarria, uitgerekend uitgeleend door Anderlecht, zorgden voor de Kortrijkse doelpunten. Het werd 3-1 voor Hein Vanhaezebrouck en zijn Kerels.

8 april 2009

Vijf jaar voor Real Madrid la Décima pakte was FC Barcelona onoverwinnelijk. Het won la Liga, de Copa del Rey en de Champions League. Op 8 april rekenden Guardiola en de zijnen kinderlijk makkelijk af met Bayer München.

Ze maakten de terugmatch compleet overbodig door met 4-0 te winnen. De goals werden gemaakt door de gouden drietand Messi (2x), Eto'o en Henry.