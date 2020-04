Peter Vandenbempt ziet financiële problemen bij Standard en twijfelt aan hun status van topclub

Werk aan de winkel in de Vurige Stede! Standard kreeg geen proflicentie voor volgend seizoen en moet bij het BAS bewijzen dat het daar recht op heeft. Dat zal wel lukken, denkt Peter Vandenbempt, al doen deze problemen absoluut niet veel goeds aan het imago van de Rouches.

De radiocommentator en analist denk overigens wel dat de Rouches hun licentie zullen halen bij het BAS. "Enkele documenten waren een paar uur te laat ingeleverd, maar dat zou intussen in orde zijn. Ze waren te laat met enkele betalingen en nu is blootgelegd dat de club financiële problemen heeft", kaartte Peter Vandenbempt aan bij Sporza.

"Dat Standard als eerste club in de coronacrisis meteen zijn spelers vroeg om in te leveren was een teken aan de wand", ging hij verder, om dan de toekomst van Standard als topclub in vraag te stellen.

"Ik ga ervan uit dat Standard er volgend seizoen gewoon bij is, maar misschien gaat de club financieel aan de ketting en moet het zijn beste spelers verkopen. Als het de tering naar de nering moet zetten, hoe kan het dan zijn status als absolute topclub betalen", besloot hij.