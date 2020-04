KRC Genk komt met prachtig gebaar voor Limburgse ziekenhuizen en kansarme kinderen op de proppen

Limburg kreunt onder de coronacrisis. De regio is het hardst van allemaal getroffen. KRC Genk wil, als volksclub, nu ook hun regio een hart onder de riem steken.

Blauw-wit meldt op hun website dat ze elektronica gaan schenken aan mensen die het tijdens de lockdown meer dan ooit nodig hebben, maar niet kunnen betalen. Zo worden er 40 laptops gschonken aan kansarme kinderen.

"Kinderen die thuis geen computer en internet hebben, dreigen in deze coronatijden een leerachterstand op te lopen", schrijft de club op hun digtaal huis. Daarnaast schenkt Genk ook nog 15 Iphones aan het ziekenhuis Oost-Limburg.

"Het ziekenhuis gaf aan al veel eten en giften te hebben gekregen en dat er vooral een nood is aan zo'n toestellen. Hiermee kunnen coronapatiënten die in quarantaine zitten en niet over een smartphone beschikken, toch blijven communiceren met hun familie en vrienden."