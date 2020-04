Mpoku geeft meer uitleg over zijn plots vertrek bij Standard: "Als speler voel je dingen aan... En ik was niet alleen"

Bij Standard vertrokken er toch wel wat sterkhouders tijdens de wintermercato. Verrassend genoeg ook Paul-José Mpoku, die naar de Emiraten trok. Klaarblijkelijk voelde hij de bui al hangen.

Met hem vertrokken ook Renaud Emond en jeugdtalent Dimitri Lavalée. "Als een jonge speler als Lavalée beslist om te vertrekken, dan is dat omdat hij daar redenen voor heeft. Ik ben ouder dan hij, maar voor mij geldt hetzelfde."

"Als speler voel je dingen aan. Als alle spelers hetzelfde aanvoelen op hetzelfde moment, dan klopt er iets niet. Wat er nu allemaal gebeurt, is vooral jammer voor de supporters van Standard. Hen mis ik echt, want zij zijn de beste supporters van België en verdienen daarom de beste ploeg van het land", zegt hij in S/V Magazine.

Mpoku voelde ook niet veel tegenkanting tegen zijn transfer. "Ik ben altijd correct gebleven. Op een bepaald moment kreeg ik aanbiedingen, eerst vanuit Boston, dan was er Al-Nasr uit Dubai en vervolgens Al-Wahda. Toen heb ik gezegd: ik ga stoppen met te vriendelijk te zijn en ik ga mijn zin doordrijven. Voordien was het niet omgekeerd, de club legde zijn wil niet op aan mij, maar ik kan wel stellen dat niet alles altijd even correct gebeurde."