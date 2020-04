Thorup zal het mogelijke doen om zijn goudhaantje langer bij Gent te houden: "Hij heeft geen limiet"

De rij geïnteresseerden in Jonathan David is indrukwekkend. Hem nog een jaar langer in de Ghelamco Arena laten voetballen wordt een aartsmoeilijke opgave. Gent-trainer Jess Thorup leeft op hoop.

Vorig jaar toonde Jonathan David bijwijlen al wat hij in zijn mars had en dit seizoen stopte hij niet met schitteren. Samen met Dieumerci Mbokani prijkt de jonge Canadees bovenaan de topschuttersstand met 18 goals en op het Europese toneel trof hij nog eens vijf keer raak. "Geen limiet" Zijn goede prestaties zijn echter niet onopgemerkt in Europa en zelf gaf hij al aan dat een overstap naar de Bundesliga wel iets voor hem is. Een van de redenen waarom hij toch zou blijven is misschien wel Jess Thorup. De Deense coach zal zijn jonge aanvaller proberen te overtuigen om nog wat langer aan boord te blijven. "Ik hoop dat we hem nog een jaar langer kunnen houden. Anderzijds ben ik er zeker van dat hij op termijn voor een grote club in een grote competitie zal spelen", liet Thorup optekenen bij Bold. "Hij is waarschijnlijk het grootste talent waarmee ik al gewerkt heb en ik kan zeggen dat het niveau dat hij kan halen geen limiet heeft."