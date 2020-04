Kompany en co kijken opnieuw naar concurrentie: 'Anderlecht heeft ex-pion van Club Brugge aanbod gedaan'

RSC Anderlecht heeft Edward Still een aanbieding gedaan om de club te vervoegen. Hij moet de opvolger van Pär Zetterberg worden.

RSC Anderlecht nam enkele weken geleden afscheid van Pär Zetterberg. Het Zweedse clubicoon woog heel zwaar op de loonlast, terwijl hij eigenlijk geen jobomschrijving had. Al is er wel nog een plaatsje vrij op de bank.

Het Nieuwsblad weet dat paars-wit Edward Still een aanbod heeft gedaan. De assistent werd door Ivan Leko naar Club Brugge gehaald en werd in West-Vlaanderen enorm gewaardeerd voor zijn vakkennis en werkijver. Het is Peter Verbeke die hem naar Brussel wil halen.

Will Still wil niet weg bij Beerschot

Still - die in de analyse van de tegenstander zijn specialiteit heeft gevonden - is naar verluidt gecharmeerd op het aanbod. Anderlecht nam ook contact op met Will Still, maar hij wil zijn job als assistent bij Beerschot niet opgeven.