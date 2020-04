Anderlecht kent prioriteit nummer één: 'Monaco laat Chadli weten dat hij niet terug hoeft te keren'

Nacer Chadli heeft geen toekomst meer bij AS Monaco. De Rode Duivel werd dit seizoen uitgeleend aan RSC Anderlecht, maar kreeg te horen dat hij niet moet terugkeren naar het prinsdom. Voor paars-wit is hij deze zomer prioriteit nummer één.

AS Monaco nam contact op met Nacer Chadli om hem te informeren over het feit dat hij op zoek moet naar een nieuwe club. Dat meldt Foot Mercato. RSC Anderlecht ligt alvast op vinkenslag.

De club uit het prinsdom betaalde twaalf miljoen euro aan West Bromwich Albion voor de Rode Duivel. Anderlecht maakt zich echter sterk dat Chadli voor een pak minder naar Brussel kan worden gehaald.

Een nieuwe uitleenbeurt is voor Monaco geen optie. Het contract van Chadli eindigt na volgend seizoen. Met andere woorden: hij moet nu verpatst worden. Monaco hoopt op acht miljoen euro, Anderlecht hoopt ook daaronder te gaan.

Via Brussel naar EK

Chadli ziet een verlengd verblijf in Brussel zelf ook zitten. Hij is zelfs bereid om een deel van zijn loon in te leveren. Het Astridpark is voor de 30-jarige flankspeler het ideale toneel om een EK-selectie te versieren.