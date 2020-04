Simons hoopt op Clement-pad: "De ambitie blijft om terug te keren als hoofdtrainer"

Timmy Simons maakte vandaag bekend dat hij Club Brugge verlaat voor Zulte Waregem. Een weg à la Philippe Clement? Eerst zich bewijzen bij een andere club om daarna terug te keren langs de grote poort?

"Ik kijk met het allerwarmste gevoel terug op 12 jaar bij Club Brugge, mijn Club kan ik wel zeggen", vertelt hij. "Het voorbije jaar bij de U16 was fantastisch. Voor ik de uitdaging bij de U16 aanging, twijfelde ik of dit de goeie stap was, maar na één jaar als trainer in de Club Academy kan ik het enkel aanraden aan alle toekomstige trainers."

"De Club Academy is een uitstekende omgeving om te groeien, als speler maar dus ook als coach. Dat jaar was een enorme verrijking."

Maar daar stopt de ambitie van het icoon niet. "Ik kreeg een mooi aanbod van Zulte Waregem waar ik nu graag op inga, om verdere ervaring op te doen. Ik hoop ooit bij Club te kunnen terugkeren als (hoofd-)trainer, dat blijft mijn ambitie!"