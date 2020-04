Marc Van Ranst had opmerkelijk plan, Pro League reageert op de hele zaak

In de coronacrisis is het voorlopig nog (lang) wachten tot we opnieuw aan het voetballen kunnen. En ondertussen is de vraag: wat als de maatregelen versoepeld worden?

Of we snel opnieuw zullen kunnen voetballen? Dat is nog maar zeer de vraag. Viroloog Marc Van Ranst opperde alvast om eventueel met mondmasker te gaan voetballen, eens dat weer mogelijk is.

Goed idee?

"Of dat een goed idee is? We hebben er nog geen positie in ingenomen", geeft Peter Croonen - CEO van de Pro League - toe in L'Avenir.

"We willen naar een zo veilig mogelijke omgeving voor de spelers, zonder risico's te nemen. Het gaat ook over andere mensen die bij een organisatie van een match komen kijken natuurlijk."