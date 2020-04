Opmerkelijk plan op tafel? 'Genk en Anderlecht zouden dan Europese tickets van Charleroi en Antwerp innemen'

Gaan de verschillende Europese competities de komende maanden alsnog hervat worden of niet? En wat met de Europese tickets? Dat is in vele landen nog voer voor discussie. Mogelijk zou een plan van de UEFA voor gekke toestanden kunnen zorgen.

Als de competities kunnen worden uitgespeeld, dan is er geen discussie over de Europese plaatsen voor het volgende seizoen. Maar wat als de competities dan toch niet kunnen worden afgewerkt? Dan zijn er verschillende scenario's. De Europese tickets toewijzen op basis van de stand voor de stopzetting is daarbij de meest waarschijnlijke optie. Weinig waarschijnlijk? Maar de UEFA kan en mag volgens het Italiaanse La Repubblica ook de UEFA-ranglijst in aanschouw nemen bij het bepalen van de Europese tickets voor het daaropvolgende seizoen. Er waren sowieso al stemmen binnen de grote bonden om clubs in de toekomst Champions League te laten spelen op basis van prestige en geschiedenis, dus de actie zou daarin kunnen kaderen. Als de maatregel zou worden toegepast, dan zou niet Atalanta of Internazionale Europees spelen, maar wel Roma en Napoli. Als de maatregel naar België zou worden doorgetrokken, dan zouden Anderlecht en Genk de Europese plaats van Antwerp en Charleroi innemen. Sowieso is de Belgische competitie met 29 speeldagen wel al verder gevorderd dan pakweg de Italiaanse - als we de play-offs buiten beschouwing laten.