Waren acties Westerlo, Mechelen en Cercle dan toch logisch? 'Onomstotelijke bewijzen: hoe na Lokeren ook het einde van Moeskroen in zicht is'

Al jaren waren er geruchten over Moeskroen, al jaren probeerden diverse clubs de licentie van de Henegouwers aan te vallen. Nooit werd echter een bewijs gevonden. Tot nu?

Na Sporting Lokeren lijkt Moeskroen de tweede club die niet meer te redden valt voor het Belgisch profvoetbal.

De Licentiecommissie kende geen licentie toe aan de Henegouwers, omdat ze onomstotelijke bewijzen hebben dat de club in handen zou zijn van makelaars.

Verklaring op eer

Uit mailverkeer in 2017 en 2018 zijn daarvan nu bewijzen gevonden, volgens de Licentiecommissie. En: Moeskroen heeft in die jaren op eer verklaard dat niet te zijn.

Die verklaring op eer zal hen nu mogelijk zeer duur komen te staan. Tenzij het BAS de bewijzen te weinig zou vinden, wenkt wel degelijk een einde in het profvoetbal.

Eerdere acties

De voorbije jaren kwamen onder meer Westerlo, KV Mechelen en Cercle Brugge al in actie tegen de licentie voor Moeskroen, maar zij visten altijd achter het net.

Had Moeskroen in 2017 of 2018 moeten degraderen aan een gebrek van een licentie, dan had de voetbalwereld in 1A er uiteraard voor bepaalde van die clubs anders uit gezien.