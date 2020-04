"Ik was zo goed als rond met Anderlecht", maar STVV en Boli werden er financieel niet slechter op na deal met Qatar

Yohan Boli maakt sinds de winterstop het mooie weer bij het Qatarese Al Rayyan, al is de competitie daar ook al even stilgelegd. Hij ruilde STVV in voor het Midden-Oosten, maar ei zo na zat hij bij Anderlecht.

Sint-Truiden en Anderlecht leken de deal over Yohan Boli te beklinken voor zo'n anderhalf miljoen euro. Plots kwam Al Rayyan met ongeveer het dubbele opdraven voor de spits die bijna einde contract was en daar moest STVV niet lang aan twijfelen. "Ik was zo goed als rond met Anderlecht", bevestigde Boli de interesse van paars-wit bij Het Belang van Limburg. Niet alleen STVV kon profiteren van het opbod, ook Boli sleepte een lucratieve deal in de wacht. "Daarover liegen zou belachelijk zijn", zei de Ivoriaanse aanvaller.