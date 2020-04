Clubarts Anderlecht wil spelen met mondmaskers niet weglachen: "Aangenaam? Nee! Efficiënt? Ja!"

Toegegeven, we deden er ook lacherig over toen Marc Van Ranst voorstelde om met mondmaskers te spelen. Maar binnen de medische kabinetten van de clubs wordt dat voorstel blijkbaar niet weggelachen. Dokter Kristof Sas van Anderlecht werpt het nu ook op.

Sas lijkt het zelfs onoverkomelijk te vinden. "Het is mijn persoonlijke inschatting, maar wellicht kun je enkel wedstrijdgericht trainen - met duels en stilstaande fases - en in een volgende fase wedstrijden spelen, met een mondmasker", zegt hij in HLN.

Veel mensen zien dat uiteraard niet zitten. "Laat mij de context schetsen. Zo'n mondmasker moet alleszins steviger en comfortabeler zijn dan de meeste stoffen mondmaskers waarmee je nu de mensen op straat ziet lopen. Maar het idee dient niet weggelachen. Spelers dragen ook een masker als we maximale inspanningstests uitvoeren? Zal het aangenaam zijn? Neen. Kunnen we zo efficiënt voetballen? Wellicht wel."