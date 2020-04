KV Oostende wil niet nog eens te vroeg juichen en wacht geduldig op handtekeningen in het overnamedossier

De deal tussen Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, en PMG, de Amerikaanse overnemer van KV Oostende, is 'opnieuw' rond. Bij KV Oostende wil met het vel van de beer nog niet te vroeg verkopen, maar hoopt men wel dat alles vrijdag of zaterdag in orde is, inclusief handtekeningen.

KV Oostende reageerde heel kort op het akkoord tussen Alychlo en PMG. Ze zijn extra voorzichtig, want enkele maanden geleden was de deal zogezegd ook al beklonken. Toen kwam er op het laatste moment nog een kink in de kabel. PMG wou niet garant staan voor de 6,2 miljoen euro schulden van de club aan Couckes investeringsmaatschappij. Ondertussen zijn de twee partijen tot een versoepeld akkoord gekomen. PMG zal een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro doorvoeren die nodig is voor het behalen van de licentie én er is nu ook een akkoord voor de schulden aan Alychlo. PMG vroeg om dat bedrag van 6,2 miljoen euro te herzien en zal dat (aangepaste) bedrag op een verlengde termijn terugbetalen. De Amerikanen staan verder ook garant voor het stadion. Ook het stadsbestuur speelde een rol in het akkoord, maar dat zij nu met alle eer gaan strijken, is de waarheid ook wat geweld aan doen. De akkoorden zijn er, nu moeten alleen nog de handtekeningen volgen. Als er geen nieuwe problemen meer opduiken zal alles vrijdag of zaterdag officieel in kannen en kruiken zijn en heeft de kustploeg voldoende materiaal om de licentie voor profvoetbal te verdedigen bij het BAS.