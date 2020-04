Cercle denkt aan Brys, die ook nog populaire ex-speler zou meebrengen (en er staan nog drie coaches op het lijstje)

Marc Brys is dé topkandidaat om bij Cercle Brugge Bernd Storck op te volgen. Bij de Vereniging zagen ze de hoop om hun succescoach te houden de voorbije dagen steeds slinken en gisteren viel de beslissing. Toch wel een klapje waar ze even van moesten bekomen.

Storck was immers de prioriteit, maar niet ten alle prijze. Ze deden hem een fantastisch voorstel, maar de eisen van de coach gingen veel verder. Nu richten ze zich tot de werkloze Brys, die door de coronacrisis wel vast zit in Cyprus.

Brys zou zijn eigen staf meebrengen, weet GvA. Naast T2 Issame Charaï maakt ook keeperstrainer Bram Verbist daar deel van uit. Verbist is een ex-speler van Cercle en nog heel populair. Dat zou alvast een lapje voor het bloeden zijn.

Hasi?

Nog drie coaches staan op het lijstje. Besnik Hasi (eind mei einde contract in Saudi-Arabië) was vorig jaar al in beeld, Yannick Ferrera en Mircea Rednic.