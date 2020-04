Bundesliga lijkt zich als eerste competitie terug op gang te trekken: "Goede keuze" volgens Bornauw

De Bundesliga lijkt zich als eerste grote competitie terug op gang te trekken na de coronacrisis. Op 9 mei zouden de eerste matchen opnieuw gespeeld moeten worden. "Een goede beslissing", vindt ex-Anderlechtspeler Sebastiaan Bornauw.

Bornauw speelt momenteel bij FC Köln en traint al enkele weken opnieuw in kleine groepjes, met genoeg afstand. "Ik sta volledig achter de beslissing om te hervatten", is Bornauw optimistisch bij Sporza. "We zouden liefst met fans spelen, maar het is beter dan niets", laat hij optekenen.

Is Bornauw dan niet bang dat hij zelf besmet zal worden met het coronavirus? "We worden regelmatig getest, maar het zal afhangen van hoe professioneel de spelers zelf zijn. De spelers moeten niet de drukte opzoeken en zich enkel verplaatsen tussen de club en thuis, dan lukt het wel", besluit de ex-Anderlechtspeler.