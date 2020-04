Arjan Swinkels beleefde "meest hectische periode" in zijn carrière bij KV Mechelen en heeft duidelijke wens voor volgend seizoen

Op twee seizoenen tijd heeft Arjan Swinkels al heel wat beleefd bij KV Mechelen. De Nederlandse verdediger wordt dit jaar 36 en heeft een duidelijke wens naar volgend seizoen toe.

Bij ELFvoetbal sprak Arjan Swinkels over de twee seizoenen bij KV Mechelen als "de meest hectische periode uit mijn loopbaan". De titel in 1B, het matchfixingschandaal, de bekerwinst en dan de strijd voor play-off 1... het waren alles behalve twee kleurloze seizoenen.

En als het aan de Nederlander ligt, dan komt er nog een derde seizoen bij in dienst van Malinwa. Aan stoppen denkt hij niet en hij heeft het naar zijn zin bij Mechelen. "De club heeft een aantal keer gezegd dat ze graag met me door willen, maar tot een voorstel is het nog niet gekomen."

"Die intentie is natuurlijk fijn, al zijn de gesprekken voorlopig even stilgelegd. Het liefste blijf ik bij Mechelen. Ik heb het erg goed naar mijn zin en hoef niet per se weg", besloot Swinkels.