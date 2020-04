Victor Vazquez wil weg uit Qatar voor een terugkeer naar een van zijn ex-werkgevers

Victor Vazquez streek in 2011 neer bij Club Brugge en na vijf jaar trouwe dienst vervolgde de creatieve middenvelder zijn carrière bij Cruz Azul in Mexico. Van daaruit ging het naar de MLS (Toronto) en Qatar. Sinds de jaarwisseling ligt hij nergens meer onder contract.

De 33-jarige Spanjaard is nog niet klaar met voetballen en wil terugkeren naar Canada. "Ik mis het voetbal in de MLS. Ik ben graag in Toronto, het is mijn tweede huis geworden. Mijn contract loopt hier (Umm Salal) op 30 juni af en ik praat nu met de mensen van Toronto. Ik heb niet gelukkig hier. Het zou fantastisch zijn om terug te keren", legde Vazquez uit bij TNS.

Victor Vazquez tells me: “I miss playing in MLS. I love Toronto, it is our 2nd home. I miss playing there. My contract here in Qatar expires on June 30 & I am talking with people at Toronto. I’m not happy here football wise it is so far behind MLS. It would be great to come back”