Lombaerts over het Coucke-vertrek: "Mocht ik zoveel geld hebben, zou ik het in het voetbal stoppen voor de lol, niet om er nog meer geld uit te halen"

Nicolas Lombaerts en KV Oostende zijn van elkaar verlost. Tussen de verdediger en ex-voorzitter Marc Coucke gaat het wel nooit meer goedkomen. "Je hoort hem bij Anderlecht ook niet veel meer hé?"

Lombaerts blijft er wel bij dat hem omwille van financiële, familiale en sportieve redenen op dat moment een goeie keuze was. "Als iemand het op tafel legt, waarom niet dan? Zenit zou zonder Gazprom ook geen ­grote spelers kunnen aantrekken. Deed ik het voor het geld, dan was ik trouwens beter bij Zenit gebleven. Ik wist natuurlijk dat KVO een kunstmatig verhaal was. Maar ik dacht ook dat een beker met ­Oostende me meer voldoening zou geven dan nog een titel met Zenit", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Coucke beloofde hem de hemel, waaronder een samenwerking op commercieel vlak na zijn carrière. Lombaerts dacht niet dat hij KVO in de steek ging laten. "Mocht ik zoveel geld hebben, ik zou het al niet in het voetbal stoppen. Maar ik zou het ­alleen voor de lol doen, niet om er nog meer geld uit te halen."

Wat ik meemaakte met hem is nog klein bier in vergelijking met Luc Devroe of Chris Goossens

De vlucht naar Anderlecht steekt nog altijd. "De dag dat bekend raakte dat hij KVO zou verlaten, wist ik meteen hoe laat het was. Hij zou Oostende zogenaamd in goede handen achterlaten, maar dat kon alleen met ­iemand zo zot als hij. KVO heeft te weinig supporters om te concurreren met de topclubs. En sommige sponsors lopen toch achter zijn gat aan, of het nu in Oostende, Anderlecht of Poelkapelle is. Ach, wat ik met hem meemaakte, is nog klein bier in vergelijking met Luc Devroe of Chris Goossens, loyale mensen die hem volgden en dan aan de deur werden gezet."