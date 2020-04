Standard-speler breekt Belgische aanpak coronavirus volledig af: "Het is hier verschrikkelijk! Ze hebben het echt onderschat!"

Ze moeten nu geen al te best beeld hebben van België in Portugal als ze het interview van Standard-speler Orlando Sa in A Bola gelezen hebben. De spits - die dit seizoen niet in actie kwam voor de Rouches - maakte de corona-aanpak van de Belgische regering met de grond gelijk.

D“De toestand in België is verschrikkelijk!”, zegt hij. “Er vallen veel doden, vooral in de rusthuizen. Het gezondheidssysteem werkt slecht. Ze hebben hier te weinig middelen, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de organisatie. Ik heb twee dochters en als we naar het ziekenhuis moeten, is het altijd chaotisch." De regering krijgt een serieuze veeg uit de pan. "Ze hebben niet de faciliteiten die we in Portugal hebben. Naast dat structurele probleem reageerde de regering ook te laat. En er waren veel geïnfecteerde mensen die van Italië naar België reisden en het virus zo verspreidden. Men nam het allemaal niet serieus genoeg." Mijn ploegmaats bleven buitenkomen zonder maskers en bescherming “In Nederland sterven ook veel mensen, maar daar komen mensen buiten met een mondmasker en is men voorzichtiger. Toen het allemaal begon, ben ik naar Portugal afgezakt. Mijn ploegmaats in België bleven buitenkomen zonder maskers en zonder bescherming. Pas toen de cijfers omhoog gingen, werd er daar alarm geslagen. Maar in die tijd konden de ziekenhuizen niet meer iedereen opvangen." Volgens hem heeft België het probleem nooit juist ingeschat. "Ze dachten dat het allemaal niet zo ernstig was. En nu zegt de regering dat het alleen slechte cijfers heeft omdat het alle doden telt in tegenstelling tot andere landen.”