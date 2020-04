De grootste beslissing voor de nieuwe competitie kan pas half mei genomen worden

We kunnen er nog uren over palaveren, maar er gaat echt de komende twee weken nog geen beslissing vallen over de competitieformat voor volgend seizoen. Die komt er pas na 10 mei. Intussen zal het gelobby verdergaan.

Stopzetten en de Europese tickets verdelen, dat kan al na de Veiligheidsraad van volgende week vrijdag. De Algemene Vergadering van de Pro League zal dus wel verschoven worden naar de maandag erop. Premier Wilmès heeft immers beloofd om volgende week dieper in te gaan op het luik 'sportevenementen'. Hopelijk komt er dan een duidelijk standpunt. Maar wie er in 1A gaat spelen, wat er met 1B gebeurt en wie er nu precies gaat promoveren, dat kan pas na 10 mei beslist worden. Het BAS heeft dan zijn deadline gelegd om uitspraken te doen over de licenties van de clubs die zich moeten aandienen. Pas als we weten hoeveel profclubs hun licentie halen, zal er verder beslist kunnen worden. Intussen probeert iedereen zoveel mogelijk volk aan zijn zijde te krijgen voor dit of dat scenario. Een competitie met 16 - waar een paar grote clubs zoals Genk en Charleroi voor blijven ijveren - zal heel wat onvrede (en rechtzaken) veroorzaken. De andere groep, die van de play-offs afwil - onder leiding van Club Brugge - kan op heel wat steun van de kleinere clubs rekenen...