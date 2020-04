In België straks ook financieel bloedbad? Beslissing in Nederland blijft nazinderen: "Dat kost ons al meteen anderhalf miljoen euro"

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft de knopen over dit en volgend seizoen in de Eredivisie doorgehakt en die beslissingen zijn niet bij iedereen in goede aarde gevallen.

Zo zijn de twee clubs die dachten aanspraak te maken op promotie, Cambuur en De Gaafschap, witheet van woede. De KNVB laat niemand promoveren naar en degraderen uit de Eredivisie. De clubs hadden nochtans respectievelijk 11 en 7 punten voorsprong op het nummer 3 in de stand. "Die gemiste promotie kost ons al meteen anderhalf miljoen euro", aldus Gerald van den Belt bij Voetbal International. Van den belt is financieel directeur bij Cambuur. Daar zal het wellicht niet bij blijven lichtte hij verder toe. Zo werd er bijvoorbeeld al in een 'eerste klasse waardige' spelersgroep geïnvesteerd. De vraag is natuurlijk wat men in België straks gaat beslissen. Na 29 speeldagen is er mathematisch niemand zeker van degradatie en de promotiefinale tussen Beerschot en OH Leuven, twee ploegen die ook al veel geïnvesteerd hebben om de stap naar 1A te zetten, werd halfweg onderbroken.