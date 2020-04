Wat vroeger niet mocht, wordt nu de regel: mondmaskers worden nieuwe realiteit in voetbalstadions (en dan kan je het beter maar wat leuk maken)

Een hele tijd was het verboden om met een masker een voetbalstadion binnen te gaan, maar binnenkort wordt het dus de regel. Daarom nemen veel clubs en supportersclubs zelf al het initiatief om 'versierde' maskers aan te bieden.

Club Brugge en KV Mechelen hebben al hun eigen maskers vanuit de club. Telkens gaat er een deel van de opbrengst naar het goede doel, in dit geval dus de zorgsector. Anderlecht is er zelf nog niet mee buitengekomen, maar de supportersclubs namen zelf wel al het initiatief.

Supportersclub 'De Gentse Verstandhouding' heeft er zo al gemaakt voor zijn leden. En die gaan als zoete broodjes over de toonbank. "We waren de eersten met dit initiatief, zelfs nog voor Club Brugge ermee op de proppen kwam", aldus voorzitter Ivan Boelens. "We hebben er al 350 verkocht op drie dagen tijd en er is nog vraag naar. We komen zelf ook tussen in de kost, want we willen onze leden veilig in het stadion brengen van zodra dat kan. Ze voldoen ook aan alle voorschriften! Een masker zal de voorwaarde worden om binnen te mogen, maar beter zo... Al denk ik niet dat we voor september nog zullen moeten gaan."

Alle clubs en supportersclubs zijn intussen aan het denken geslagen hoe ze zo'n mondmasker iets gepersonaliseerder kunnen maken. De clublogo's zijn pas het begin. Als het dan toch zal moeten, kan je het beter maar wat leuk maken... Laat de creatieve geest maar stromen...