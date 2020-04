Mannaert reageert op (top)clubs in financiële moeilijkheden: "Kan je niet enkel op coronacrisis afschuiven" en "Vroeg of laat krijg je de rekening gepresenteerd"

Club Brugge is anno 2020 de maatstaf in België. Niet alleen op sportief gebied, maar ook op andere domeinen zet blauw-zwart de toon. En dat terwijl enkele andere topclubs in financiële moeilijkheden zitten.

En dan hebben we het natuurlijk over RSC Anderlecht en Standard. De Rouches kregen zelfs geen licentie. “Daar kan ik kort over zijn”, aldus Vincent Mannaert in Het Nieuwsblad. “Elke club met financiële problemen kan dat niet louter op de coronacrisis afschuiven.” “Ik wil toch even onderlijnen dat Club Brugge ook een slachtoffer is”, gaat de manager van blauw-zwart verder. “We hebben als topclub een stevige kostenstructuur en al onze inkomsten zijn weggevallen. Ook wij bloeden door corona.” Ik wil toch even onderlijnen dat Club Brugge ook een slachtoffer is. Ook wij bloeden door corona Met andere woorden: Anderlecht en Standard hebben het aan zichzelf te danken. “Als je gezond wil blijven, moet je zaaien naar de zak. Anders krijg je vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Of ik raad heb? Richt je op jezelf en kijk niet naar anderen.”