Ouderdomsdekens Deschacht en Simons laten oude vetes rusten: "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met hem"

Hoeveel robbertjes zouden Timmy Simons en Olivier Deschacht al met elkaar hebben uitgevochten? De ene een icoon bij Anderlecht en de andere bij rivaal Club Brugge en volgend jaar staan ze samen op het trainingsveld bij Zulte Waregem.

De 39-jarige Olivier Deschacht als speler van Essevee en Timmy Simons (43) als assistent van Francky Dury. Simons en Deschacht, die twee waren water en vuur toen ze concurrenten waren bij Anderlecht en Club Brugge.

"Het wordt voor ons beiden een uitdaging", legde de blonde verdediger uit bij Play Sports. "We hebben vaak met elkaar in de clinch gelegen, maar ik kijk er enorm hard naar uit om met hem samen te werken. We zijn vechters die het van onze mentaliteit moeten hebben."

Helemaal nieuw wordt het niet voor de ouderdomsdekens. De twee hebben een gemeenschappelijk verleden bij de nationale ploeg. Zal de competitie tussen de twee straks weer komen boven drijven bij een bosloopje of een oefenpotje op training? Simons ziet er nog messcherp uit!