Dendoncker deelt kleedkamergeheimen van Rode Duivels: "Hij is àltijd met zijn haar bezig"

Leander Dendoncker heeft van zijn vrije tijd gebruik gemaakt om de kleedkamergeheimen te delen in een interview met Sky Sports News.

Het interview leverde enkele leuke anekdotes op. De middenvelder van Wolverhampton ziet vooral in Hazard, Lukaku en Batshuayi de entertainers van de groep. "Eden zorgt echt voor een goede sfeer in de groep. Hij is altijd klaar om een grapje uit te halen. Ook Romelu en Michy halen heel wat lol uit. Zij staan altijd te dansen."

Op de vraag wie het vaakst voor de spiegel staat, had Dendoncker meteen een antwoord klaar. "Dat is Yannick Carrasco. Die is àltijd met zijn haar bezig."

"Kompany is de intelligentste van de groep. Niet alleen over voetbal, maar ook over de gewone zaken in het leven. Hij staat altijd klaar om ons advies te geven en bij te staan."

Dat is ook de reden waarom Dendoncker in hem de beste trainer ziet uit de groep. "Hij is er als enige van de groep al mee bezig en ik ben er zeker van dat hij een uitstekende trainer is."

Op de vragen wie de slechtste trainer zou zijn of wie het slechtst gekleed is wou Dendoncker niet te veel prijs geven. "Ik denk niet dat er een slechte trainer tussenzit. En eens we daar zijn, dragen we steeds kledij van de nationale ploeg. Dus ook dat is moeilijk te zeggen."