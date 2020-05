De Top- en Floptransfers van Cercle Brugge: slechts één naam komt in aanmerking voor absolute toptransfer

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Cercle Brugge.

Het mirakel van het seizoen. Nog voor de crisis begon, kon de Vereniging een feestje bouwen. Zo goed als veroordeeld tot degradatie rond Nieuwjaar en gered twee matchen voor het einde van het seizoen. Je moet het maar doen.

Top

Daarom bombarderen we Bernd Storck ook tot 'transfer van het jaar'. De Duitser kwam in oktober de ontslagen Fabien Mercadal opvolgen. Volgens insiders was het nooit zo ver gekomen met groen en zwart als Storck sinds het begin aan het roer had gestaan. Hij ruimde de kleedkamer helemaal op en stuurde veel van de huurlingen terug naar Monaco. De groepssfeer en de resultaten volgden...

Om toch maar een paar spelers te benoemen die een belangrijke rol speelden: de transfer van Stef Peeters was een schot in de roos. Rechtsbuiten Dino Hotic en verdediger Chatziisaias mogen ook bij de geslaagde moves gerekend worden, net zoals Biancone. Cercle en Monaco leren best uit dit seizoen...

Flop

Een legertje huurlingen van Monaco te buiten gelaten, denken we dan vooral aan Idriss Saadi. Die kon bij KV Kortrijk furore maken, maar dat kunstje niet herhalen bij de Vereniging. In de cruciale fase van het seizoen was hij ook out met een blessure. In deze categorie vallen ook Stéphane Omeonga, de ex-jeugdspeler van Anderlecht, van wie veel verwacht werd, maar die met Nieuwjaar ook weer weggestuurd werd.