Deze Belg mag vanaf volgende week terug competitievoetbal spelen: "Als mijn papieren tijdig in orde geraken, tenminste"

De kans dat er in België nog gevoetbald wordt dit seizoen, lijkt met de dag kleiner te worden. In Duitsland maken ze zich wél stilaan op voor het echte werk. Maar ook in de Färoër wordt de competitie vanaf 9 mei op gang getrapt. Wij spraken met Jasper Van Der Heyden, die er woont en speelt.

De 24-jarige voetbalavonturier verliet na twee seizoenen Ijsland (Throttur, tweede afdeling). Hij volgde de liefde naar de Färoër. "Ik train sinds januari mee met AB Argir, een club uit de rechterkolom in de hoogste afdeling", vertelt de flankspeler aan Voetbalkrant.com. "Het doet erg veel deugd om terug te kunnen trainen en vriendschappelijke wedstrijden te mogen spelen."

Twee weken geleden was er op de eilandengroep sprake van amper twee mensen die besmet waren met het coronavirus. Het is dan ook niet onlogisch dat de competitie, die normaal begin maart moest starten, stilaan hervat. "Niemand klaagt er hier over, maar uiteraard is de situatie hier heel anders dan elders in Europa. We douchen voorlopig nog wel steeds thuis en ontsmetten zo vaak mogelijk de handen, maar voor de rest valt hier niet veel te merken van de maatregelen, eerlijk gezegd."

De zoon van voormalig Club Brugge-speler Stephan Van Der Heyden staat zo dicht bij zijn competitiedebuut met AB Argir, al gooien administratieve beslommeringen mogelijk nog roet in het eten.

"Ik ben tot dusver nog niet speelgerechtigd. Er moeten nog wat documenten in orde worden gebracht door de Deense ambassade. Hopelijk komt dit tegen volgende week in orde. Ik speelde wel al mee in de vriendschappelijke wedstrijden, en dat smaakt naar meer", aldus Jasper Van Der Heyden, die Belgisch jeugdinternational was.