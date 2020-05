Belgisch voetbal wordt woensdag behandeld op de Veiligheidsraad: Ben Weyts werkt aan een voorstel

Op de presentatie van de Nationale Veiligheidsraad bleef het vorige week erg stil over sport, tot grote frustratie van enkele clubbestuurders in ons land. Zij hadden gehoopt op instructies (stopzetten) van hogere hand, maar bleven op hun honger zitten.

Is er nu wel een dergelijke instructie in aantocht? Mogelijk wel, want woensdag staat 'sport' op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad, weet Gazet van Antwerpen. Vlaams minister van Sport Ben Weyts gaat voor die vergadering in overleg met de sportinstanties, waaronder de Pro League.

"Ik probeer voor sport eenzelfde weg te bewandelen als voor onderwijs: zelf een voorstel formuleren voor de Veiligheidsraad, in overleg met de sector en de andere deelstaten", aldus de minister.

TV-gelden

Een probleem: de sector weet zelf nog niet wat het wil. Tussen de topclubs wordt er flink gekibbeld en als de 24 profclubs stemmen over een stopzetting van de competitie moet er een meerderheid van 80% bereikt worden.

Ploegen voor een stopzetting hopen dat het wordt opgelegd door de politiek. In dat geval kan een 'overmacht' als argument worden ingeroepen voor het behouden van de TV-gelden.