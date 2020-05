Morgen meer duidelijkheid na Algemene Vergadering Pro League? Kans is groot dat het 'noppes' zal zijn

Maandag staat er een nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League op het programma. Daarin zou normaliter heel wat beslist moeten worden en zou er gestemd moeten worden over de stopzetting van de competitie. Normaliter, want de kans is redelijk groot dat het niet gebeurt.

Er is nog heel veel te beslissen: stopzetting, format volgend seizoen, compensatie voor de clubs... En intussen heeft de regering nog steeds geen signaal gegeven aan de sportwereld. Veel clubs willen dan ook nog geen beslissing nemen. Daarbij komt dat het BAS volgende week uitspraken doet over de licenties en dat er daarna pas duidelijkheid zal zijn hoeveel profclubs er over blijven. Er is dan ook al gevraagd om de stemming een vierde keer uit te stellen, naar de volgende maandag. Dan zou de Veiligheidsraad zich wel moeten uitgesproken hebben over de sportcompetities. Benieuwd of er vandaag bericht komt...